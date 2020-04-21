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Борьба с COVID-19: ЕС создал интернет-платформу для исследований (Видео)

Борьба с COVID-19: ЕС создал интернет-платформу для исследований (Видео)
21:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В ЕС создали специальную интернет-платформу для накопления данных и иследований коронавируса.

Еврокомиссия совместно с несколькими научными партнерами создала новую интернет-платформу для накопления данных, обмена информацией и исследованиями в области борьбы с коронавирусом COVID-19.

Сообщение об этом и видеообращение Президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен размещены на сайте Европейской Комиссии.

"Новая платформа предоставит открытое, защищенное и масштабное европейское и глобальное пространство, где исследователи смогут хранить и обмениваться базами данных, такими как цепи ДНК, протеиновые структуры, данные доклинических исследований и клинических испытаний, а также эпидемиологические данные. Она является результатом совместных усилий Европейской Комиссии, Европейского института биоинформатики, Европейской лаборатории молекулярной биологии, других научных учреждений, стран-членов и стран-партнеров", - говорится в сообщении. 

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В Еврокомиссии считают, что такой общее пространство позволит значительно ускорить исследования и открытия, которые необходимы для преодоления чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом.

Как сообщалось, Евросоюз инвестирует сотни миллионов евро в исследования и инновации, целью которых является разработка вакцины, новых методов лечения, диагностики и тестирования, а также новых медицинских систем, которые позволят справиться с пандемией COVID-19.

В частности, в рамках программы "Horizon 2020" Еврокомиссия мобилизовала сумму в 48,2 миллиона евро для 18 исследовательских проектов в области разработки средств тестирования на коронавирус и методов лечения. Еще 90 миллионов евро на противоэпидемические исследования выделены в рамках программы инновационной медицины. Еще 164 миллиона евро инвестиций были привлечены для поддержки стартапов и инновационных усилий малых и средних предприятий в поиске эффективных средств борьбы с коронавирусом - эта программа охватывает более 50 соответствующих проектов.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

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Украина, ЕС, Интернет, Евросоюз, Коронавирус.
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