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Эпидемия COVID-19 несколько сдерживает наш турборежим - Зеленский

Эпидемия COVID-19 несколько сдерживает наш турборежим - Зеленский
21:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Власти Украины объяснили причины замедления изменений в стране.

Президент Владимир Зеленский заявил, что эпидемия коронавируса несколько замедляет турборежим изменений в Украине.

Об этом Зеленский рассказал в комментарии для BBC News Украина, отвечая на вопрос, не пожалел ли он хоть раз о том, что пошел в президенты.

"Относительно президентства, я не буду скрывать, что это нелегкая работа. Она очень требовательная и ответственная. И именно поэтому я не имею права останавливаться или сдаваться. Мы сделали уже многое. К сожалению, вызовы, как, например, эпидемия коронавируса, несколько снижает наш турборежим. Но мы не остановимся (в намерениях - ред.) укреплять Украину", - сказал Зеленский. 

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Он также добавил, что работа президентом забирает все время и ему не удается побыть достаточно с семьей и детьми.

"Я сожалею, что не могу быть рядом, пока они растут, так часто, как бы я этого хотел", - отметил Президент.

Как известно, 21 апреля 2019 года состоялось повторное голосование на очередных выборах Президента Украины. Во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Зеленский делал тесты на COVID-19 несколько раз

По результатам второго тура, победу одержал Владимир Зеленский, за которого свои голоса отдали 73,22% украинских избирателей, или 13 млн 541 тысяча 528 граждан. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей, или 4 млн 522 тысячи 450 граждан.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

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Украина, Реформы, Карантин, Владимир Зеленский, ОП.
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