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Реформы: Нацслужба здоровья дала разъяснения по зарплатам медикам

Реформы: Нацслужба здоровья дала разъяснения по зарплатам медикам
19:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В Украине НСЗУ рассказали, как происходит процесс регулировки зарплат врачам в медучреждениях.

Больницы, заключившие контракт с Национальной службой здоровья Украины и получающие средства по пакетам предоставления медицинских услуг, сами регулируют вопросы зарплат врачам.

Об этом сообщили в НСЗУ.

"Логика реформы в том, что мы оплачиваем деньги по договору с медучреждением, и на сегодня у нас оплачено 45 млрд грн 1617 заведениям. И сегодня, 21 апреля, еще 40 медучреждений получат средства. Есть своя схема оплаты, больницы получают выплаты два раза: аванс до 15 числа и транш в первых числах следующего месяца. Это наша оплата им за услуги по договору. Это идет непосредственно на счет самом медучреждения, а дальше они сами распоряжаются этими деньгами. У больниц должен быть финансовый план и коллективный договор. Механизм того, как медучреждения выплачивают зарплаты, предусмотрен в коллективном договоре. Больница сама решает, какой у нее будет штат сотрудников, сколько ей требуется сотрудников, чтобы предоставлять все услуги, сколько она им будет платить; вместе с местными властями решает, сколько койкомест должно быть", - рассказали в НСЗУ. 

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В то же время в НСЗУ отметили, что в связи с пандемией COVID-19 часть больниц временно не принимает на плановые операции или консультации пациентов. Из-за этого был изменен и механизм оплаты по двум пакетам медуслуг, которые ранее предусматривали оплату за пролеченные случаи.

"В связи с тем, что были отменены плановые операции, консультации по двум пакетам (терапии и хирургии), предусмотрен иной механизм оплаты. Мы инициировали изменения в постановление Кабмина, и больницы получат средства независимо от того, скольким пациентам окажут медицинские услуги. Они получат средства за первые три месяца (с 1 апреля - ред.). Мы понимаем, что ситуация сложная из-за пандемии, и такие больницы получат глобальный бюджет и отсрочку ведения медицинских записей до 1 июля ", - уточнили в НСЗУ. 

При этом в Нацслужбе здоровья отметили, что эта модель оплат не касается пакетов приоритетных услуг, среди которых медпомощь при родах, неонатальная помощь, лечение острого мозгового инсульта, лечение острого инфаркта миокарда, ранняя диагностика онкологических заболеваний. В этих случаях оплата будет идти по факту оказания медицинской услуги. 

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Также в НСЗУ сообщили, что из фонда борьбы с коронавирусом, созданного в рамках бюджета 2020 года, и который составляет 64 млрд грн, 15 млрд грн предусмотрено на выплаты больницам, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

"Из 64 млрд грн 15 млрд грн предусмотрено на контрактирование медучреждений для оказания помощи пациентам с COVID-19. Эти деньги пойдут больницам по контрактам с НСЗУ после того, как Кабмин утвердит этот пакет, там предусмотрены требования по оборудованию, занятости, выплатам врачам", - сообщили в НСЗУ.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

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Украина, Медики, Больницы, НСЗУ.
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