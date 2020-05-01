Япония поставит в 43 страны средство, которое может помочь в лечении COVID-19

Новости мира:Япония бесплатно поставит в 43 страны препарат, который может помочь в лечении COVID-19.

Япония на следующей неделе начнет бесплатную поставку в 43 страны медицинского препарата Avigan, который рассматривается как потенциально эффективное средство для лечения ранних стадий коронавируса.

Об этом сообщает NHK.

"Япония планирует отгрузить противогриппозный препарат Avigan в 43 страны", - говорится в сообщении.

Данный препарат рассматривается как потенциальное средство для людей, инфицированных коронавирусом.

По словам министра иностранных дел Мотеги Тошимицу, почти 80 стран запросили бесплатные поставки Avigan, который был разработан японкой фармакомпанией. Первые поставки начнутся после выходных.

Мотеги подчеркнул важность разработки эффективных препаратов для борьбы с пандемией в краткосрочной перспективе. Он также выразил надежду, что Avigan будет эффективно работать на ранней стадии лечения коронавируса.

Как сообщалось ранее, Япония бесплатно передаст Украине лекарственный препарат "Авиган", который уже доказал свою эффективность против гриппа нового типа, и может быть эффективным в лечении COVID-19.