Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ляшко о ситуации с коронавирусом: Два месяца карантина дали результат
Ляшко о ситуации с коронавирусом: Два месяца карантина дали результат
В Европе зафиксированы случаи нового тяжелого заболевания среди детей
В Европе зафиксированы случаи нового тяжелого заболевания среди детей
Женская сборная Украины поборется за путевку на Евро осенью
Женская сборная Украины поборется за путевку на Евро осенью
Epic Games Store начала бесплатную раздачу Amnesia: The Dark Descent и Crashland
Epic Games Store бесплатно раздает Amnesia: The Dark Descent и Crashland

В ВОЗ обеспокоены стремительным ростом числа больных Covid-19 в Беларуси

В ВОЗ обеспокоены стремительным ростом числа больных Covid-19 в Беларуси
22:10 Сегодня Телеграф Украинская правда

Темпы распространения коронавируса в Беларуси одни из самых высоких в Европе.

Темп прироста новых случаев коронавируса в Беларуси является одним из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ, в организации призывают к незамедлительным действиям по усилению мер физического дистанцирования.

Об этом рассказал представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев в интервью TUT.BY

"Согласно данным, предоставляемым Министерством здравоохранения, в стране наблюдается устойчивый рост числа новых случаев COVID-19 на протяжении последних 4,5 недели. При этом темп прироста новых случаев в Беларуси является одним из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ. Развитие эпидемии во многом зависит от предпринимаемых ответных мер в масштабах страны. Эпидемия в Беларуси перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, что требует незамедлительных действий по усилению мер физического дистанцирования", - сказал он.

"При сохранении существующей ситуации мы, скорее всего, будем вынуждены наблюдать дальнейший рост новых случаев", - добавил Бердыклычев.

"Зафиксировано много нарушений": Центральный рынок в Полтаве могут закрыть

Представитель ВОЗ отметил, что, даже принимая во внимание возможности лабораторной диагностики стран, Беларусь имеет достаточно высокий показатель по количеству случаев на 1 миллион населения, опережая, например, страны Балтии, Финляндию, Словакию.

Он подчеркнул, что все эти страны строго придерживаются мер физического дистанцирования, что повлияло на сдерживание темпов роста эпидемии.

Коронавирус: в Британии тестируют по 100 тысяч человек в день

За последние сутки прирост новых случаев коронавируса в стране составил 846 случаев. Это меньше, чем в предыдущие дни. 29 апреля было 973 новых случая, 28 апреля — 919.

В Беларуси на 1 мая зарегистрировано 14 917 человек с положительным анализом на COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, Батыр Бердыклычев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Испортят самочувствие на весь день: продукты, которыми не стоить завтракать
02 С Днем труда: красивые поздравления с 1 мая
03 Пройдите визуальный тест, чтобы узнать свою самую слабую сторону
04 В Египте произошел масштабный теракт, много погибших и раненых
05 Ушла из жизни солистка известной поп-группы "Фристайл"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
День в ООС: боевики стреляли из минометов, двое военнослужащих ВСУ ранены
Ситуация на фронте: двое бойцов ВСУ ранены
&quot;Зафиксировано много нарушений&quot;: Центральный рынок в Полтаве могут закрыть
В Полтаве могут опять закрыть центральный рынок
День астрономии 2020: дата и особенности праздника
День астрономии 2020: дата и особенности праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь