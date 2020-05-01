В ВОЗ обеспокоены стремительным ростом числа больных Covid-19 в Беларуси

Темпы распространения коронавируса в Беларуси одни из самых высоких в Европе.

Темп прироста новых случаев коронавируса в Беларуси является одним из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ, в организации призывают к незамедлительным действиям по усилению мер физического дистанцирования.

Об этом рассказал представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев в интервью TUT.BY

"Согласно данным, предоставляемым Министерством здравоохранения, в стране наблюдается устойчивый рост числа новых случаев COVID-19 на протяжении последних 4,5 недели. При этом темп прироста новых случаев в Беларуси является одним из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ. Развитие эпидемии во многом зависит от предпринимаемых ответных мер в масштабах страны. Эпидемия в Беларуси перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, что требует незамедлительных действий по усилению мер физического дистанцирования", - сказал он.

"При сохранении существующей ситуации мы, скорее всего, будем вынуждены наблюдать дальнейший рост новых случаев", - добавил Бердыклычев.

Представитель ВОЗ отметил, что, даже принимая во внимание возможности лабораторной диагностики стран, Беларусь имеет достаточно высокий показатель по количеству случаев на 1 миллион населения, опережая, например, страны Балтии, Финляндию, Словакию.

Он подчеркнул, что все эти страны строго придерживаются мер физического дистанцирования, что повлияло на сдерживание темпов роста эпидемии.

За последние сутки прирост новых случаев коронавируса в стране составил 846 случаев. Это меньше, чем в предыдущие дни. 29 апреля было 973 новых случая, 28 апреля — 919.

В Беларуси на 1 мая зарегистрировано 14 917 человек с положительным анализом на COVID-19.