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Коронавирус: в Британии тестируют по 100 тысяч человек в день

Коронавирус: в Британии тестируют по 100 тысяч человек в день
20:31 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Британии растет число умерших от коронавируса, за сутки тестируют по 100 000 человек.

В Великобритании за последние сутки зафиксировано 739 летальных случаев среди лиц с коронавирусом, в результате чего общее количество летальных случаев достигло 27 510.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные британского Департамента здравоохранения.

Количество смертей растет несколько дней подряд после того, как в данные стали включать случаи смерти не только в больницах, а во всех местах, в том числе в домах престарелых. Днем ранее сообщалось о 674 погибших.

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За последние сутки подтверждено 6201 новых случаев инфицирования коронавирусом. Эта цифра немного выше вчерашней, когда было 6032 случая.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Великобритании выросло до 171 253.

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Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сообщил, что правительство достигло своей цели тестировать 100 тысяч человек в день. За минувшие сутки протестировано 122 347 британцев, всего с начала эпидемии тест прошли 1 023 824 человек.

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Великобритания, Коронавирус, Covid-19.
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