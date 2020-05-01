Коронавирус: в Польше число инфицированных превысило 13 тысяч

Новости мира:В Польше зафиксировали уже более 13 тысяч случаев коронавируса.

По состоянию на 1 мая количество зараженных коронавирусом в Польше выросло до 13105 человек, из которых 651 человек умер, а 3491 - вылечились.

Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения Польши.

"Количество зараженных коронавирусом: 13 105, 651 человек умер. Все случаи являются положительными, в том числе и у умерших", - говорится в сообщении.

Всего в Польше на сегодняшний день в больницах находятся более 2,7 тыс. человек, зараженных коронавирусом, более 92 тыс. - на домашнем карантине, почти 18,5 тыс. - под эпидемиологическим надзором, 3491 человек вылечились.

В Польше проведено уже почти 355 тыс. тестов, за последние сутки - 16,6 тыс.

Как отмечалось, правительство Польши подготовило четыре этапа выхода из кризиса. На первом этапе с 20 апреля уже открыты для посещения леса и парки, а также частично отменены ограничения в торговле. Второй этап будет введен в действие в начале мая. С 4 мая в Польше возобновят работу торговые центры, гостиницы и хостелы, некоторые учреждения культуры, а с 6 мая - детсады и ясли. С 4 мая Польша также отменит принудительный 14-дневный карантин для граждан страны, которые учатся и работают в приграничной зоне с соседними странами ЕС - Германией, Чехией, Словакией и Литвой.

В конце мая планируется возобновление чемпионата Польши по футболу в высшем дивизионе без участия зрителей.