Зеленский о карантине: Мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь

Новости Украины:Зеленский говорит, что знает о трудностях карантина, его должны смягчить с 11 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, указав, что знает о трудностях карантина, и власть делает все, чтобы хоть немного облегчить жизнь людям. Соответствующее обращение он разместил в своем Tеlеgram-канале, передает УНН.

"Я знаю, что карантин принес немало трудностей бизнесу и гражданам. Мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь", - отметил Глава государства.

Он при этом отметил главные шаги в этом направлении:

Также он рассказал, что власть обеспечила регулярную доставку в Украину грузов со всем необходимым для борьбы с коронавирусом. "Нам также удалось быстро развернуть производство экспресс и ПЦР-тестов, многоразовых защитных костюмов, мы смогли производить до миллиона масок в сутки", - отметил Президент.

"Впереди майские выходные. Празднуйте дома. И не забывайте, что смягчение карантина запланировано с 11 мая. У нас есть четкий поэтапный план, по которому все постепенно будет открываться. Но как быстро это произойдет - зависит только от вас", - добавил Зеленский.