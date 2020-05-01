Украина готовится к смягчению карантина: в ОПУ прошло совещание

Новости Украины:Шмыгаль сообщил о подготовке к постепенному смягчению карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о подготовке к постепенному смягчению карантинных мер.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом глава правительства сообщил на традиционном совещании с представителями Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за меры по предотвращению распространения COVID-19, состоявшемся под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, премьер сообщил, что детально прорабатываются все этапы подготовки к постепенному смягчению карантинных норм.

Шмыгаль добавил, что в Украине ежедневно увеличивается количество людей, которые выздоравливают от COVID-19.

На совещании также говорилось о том, что сегодня должны открыться продовольственные рынки, однако функционировать они будут по четким правилам.

В то же время было отмечено, что майские праздники - последние из опасных выходных, которые могут способствовать скоплению людей. Нацполиция сообщила, что в эти дни в парках будут дежурить патрули, чтобы предотвратить это.

В свою очередь, председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что из более 7 тыс. граждан, которые пересекли границу на въезд в Украину за минувшие сутки, 65% установили приложение "Дій вдома". Несколькими днями ранее таких было 50%.

"Мы видим, что украинцы становятся сознательными и быстро принимают нововведения и современные подходы, чтобы обезопасить себя, родных и окружение. В основе приложения - лучший зарубежный опыт. Уверен, он поможет украинцам комфортнее проходить самоизоляцию во время карантина", - отметил Зеленский.

Как сообщалось ранее, сегодня, 1 мая, министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал смягчение карантинных мер с 11 мая.