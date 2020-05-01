В Голосеевском районе Киева полиция "накрыла" ресторан с посетителями

Новости Украины:В Голосеевском районе Киева полиция обнаружила ресторан, который работал вопреки карантину.

В Голосеевском районе Киева полиция обнаружила ресторан, который работал вопреки карантину.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, за последние сутки мобильные группы проверили 160 заведений питания, вследствие чего обнаружили в Голосеевском районе одно правонарушение.

"Вопреки карантину, ресторан работал и обслуживал клиентов. На момент проверки полицейские обнаружили четырех посетителей за двумя столиками. За нарушение требований ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на администратора заведения составлен протокол", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на должностных лиц от 34 до 170 тыс. грн.

В полиции заявили, что продолжают проверять заведения питания на соблюдение карантина.

Мэр также сообщил, что из 52 жителей Киева, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание Covid-19, 11 – медицинские работники. Всего за сутки заболели 33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет, 14 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет и 5 детей: две девочки 4 и 7 лет и три мальчика от 7 до 16 лет.

Напомним, по состоянию на утро 1 мая в мире зафиксировано 3 308 513 случаев заражения коронавирусом, из них 234 112 летальных, 1 042 916 человек выздоровели.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.