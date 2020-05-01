Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о карантине: Мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь
Зеленский о карантине: Мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь
Глава дипломатии ЕС: Пандемия не повлияет на санкции против РФ
Глава дипломатии ЕС: Пандемия не повлияет на санкции против РФ
В составе сборной Украины по биатлону много сюрпризов
В составе сборной Украины по биатлону много сюрпризов
Ева Лонгория показала постройневшую фигурку на новом фото
Ева Лонгория показала постройневшую фигурку на новом фото

Коронавирус: в Италии уже более 78 тысяч человек победили болезнь

Коронавирус: в Италии уже более 78 тысяч человек победили болезнь
20:17 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Италии уменьшается число умерших от коронавируса, количество новых случаев стабильное.

В Италии число умерших от коронавируса продолжает уменьшаться, а число новых случаев заражения держится ниже отметки в 2000.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.

За 24 часа зафиксировано 1965 новых случаев, тогда как днем ранее было 1872. В понедельник сообщалось о 1730 случаев и это был самый низкий показатель новых случаев с 10 марта.

Количество людей в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться и составляет 1578 человек - на 116 меньше, чем вчера. 2349 человек вылечились от коронавируса за последние сутки, вчера этот показатель был в полтора раза больше. Всего с начала эпидемии болезнь преодолели 78 294 человек.

Зеленский о карантине: Мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь

Также сообщается о 269 погибших среди инфицированных за последние сутки (вчера было 285). Общее количество умерших возросло до 28 236 человек.

В воскресенье власти Италии сообщала о резком падении летальных случаев от коронавируса - 260 смертей, самое низкое количество с 14 марта.

Противодействие коронавирусу: Минкульт перевел рекомендации на языки нацменьшинств (Фото)

В настоящее время положительный результат теста в Италии имеют 100 943 человек. Количество увеличивается до 207 428, если в подсчете также умершие и те, кто вылечился.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Испортят самочувствие на весь день: продукты, которыми не стоить завтракать
02 С Днем труда: красивые поздравления с 1 мая
03 Пройдите визуальный тест, чтобы узнать свою самую слабую сторону
04 В Египте произошел масштабный теракт, много погибших и раненых
05 Ушла из жизни солистка известной поп-группы "Фристайл"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
День в ООС: боевики стреляли из минометов, двое военнослужащих ВСУ ранены
Ситуация на фронте: двое бойцов ВСУ ранены
Убытки от пандемии: Евросоюз беднеет быстрее, чем остальной мир
Убытки от пандемии: Евросоюз беднеет быстрее, чем остальной мир
Недорогой смартфон OnePlus Z получит процессор от компании Qualcomm (Фото)
Недорогой смартфон OnePlus Z получит процессор от компании Qualcomm (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь