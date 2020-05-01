Коронавирус: в Италии уже более 78 тысяч человек победили болезнь

Новости мира:В Италии уменьшается число умерших от коронавируса, количество новых случаев стабильное.

В Италии число умерших от коронавируса продолжает уменьшаться, а число новых случаев заражения держится ниже отметки в 2000.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.

За 24 часа зафиксировано 1965 новых случаев, тогда как днем ранее было 1872. В понедельник сообщалось о 1730 случаев и это был самый низкий показатель новых случаев с 10 марта.

Количество людей в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться и составляет 1578 человек - на 116 меньше, чем вчера. 2349 человек вылечились от коронавируса за последние сутки, вчера этот показатель был в полтора раза больше. Всего с начала эпидемии болезнь преодолели 78 294 человек.

Также сообщается о 269 погибших среди инфицированных за последние сутки (вчера было 285). Общее количество умерших возросло до 28 236 человек.

В воскресенье власти Италии сообщала о резком падении летальных случаев от коронавируса - 260 смертей, самое низкое количество с 14 марта.

В настоящее время положительный результат теста в Италии имеют 100 943 человек. Количество увеличивается до 207 428, если в подсчете также умершие и те, кто вылечился.