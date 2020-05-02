СМИ: Ким Чен Ын появился на публике

Новости мира:Глава КНДР Ким Чен Ын выступил на публике.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике.

Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап».

Отмечается, что это первое публичное выступление главы КНДР за последние 20 дней. Другие подробностей портал не приводит. Напомним, в последние дни медиа со ссылкой на различные источники сообщают о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после операции на сердце.

Руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заверил издание Bloomberg, что информация о смерти Ким Чен Ына не соответствует действительности.

Напоминаем, Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье по-прежнему не появляется на публике, а северокорейское радио от его имени поздравило с трудовыми успехами жителей небольшого города на севере страны, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".