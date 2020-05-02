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Северокорейские СМИ впервые за 20 дней опубликовали фото Ким Чен Ына

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Северокорейские СМИ впервые за 20 дней опубликовали фото Ким Чен Ына
07:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: kcna.kp

Новости мира:Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографию лидера КНДР Ким Чен Ына с открытия завода по производству удобрений.

Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал на открытии завода по производству удобрений. Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) опубликовало фото с события. 

Кима сопровождали несколько высокопоставленных чиновников, в том числе его младшая сестра Ким Е Чжон.

"Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК), Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения (строительства)", — сообщили в ЦТАК.

Отмечается, что производство фосфорных удобрений удалось наладить "под мудрым руководством уважаемого высшего руководителя".

Фото: Ким Чен Ын на открытии завода по производству удобрений / kcna.kp

Напомним, 2 мая СМИ сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике за последние 20 дней.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции на сердце, которую недавно перенес.

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Слухи об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына появились после того, как он пропустил празднование дня рождения своего деда 15 апреля. Его видели за четыре дня до этого на заседании политбюро.

Кроме того, чиновники КНДР якобы начали готовить на замену Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Е Чжон, которая в случае смерти своего брата должна возглавить Северную Корею.

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Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын, ЦТАК.
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