Обстрелы: на границе из КНДР обстреляли пограничный пост Южной Кореи

Новости мира:На линии разграничения, разделяющей Северную и Южную Корею, произошел обстрел.

На демаркационной линии, разделяющей Северную и Южную Корею, произошла перестрелка.

Об этом сообщает DW.

По данным генштаба вооруженных сил Южной Кореи, в воскресенье, 3 мая, северокорейские солдаты обстреляли один из южнокорейских КПП в четырехкилометровой буферной зоне между двумя государствами.

Южнокорейские солдаты, после ряда предупреждений, открыли ответный огонь. О жертвах на южнокорейской стороне не сообщается. Есть ли потери у КНДР, пока не известно. Стороны пытаются прояснить ситуацию по своим коммуникационным каналам во избежание аналогичных инцидентов в будущем. Войска Южной Кореи приведены в состояние повышенной готовности.

Как отмечает издание, инцидент в демилитаризованной зоне произошел на следующий день после того, как северокорейские СМИ сообщили о первом публичном появлении руководителя КНДР Ким Чен Ыном за долгое время. Почти трехнедельное отсутствие северокорейского лидера вызвало спекуляции о его состоянии здоровья.