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Коронавирус: Япония продлила режим чрезвычайного положения

Коронавирус: Япония продлила режим чрезвычайного положения
05:29 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Японии продлили чрезвычайное положение.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о продлении чрезвычайного положения из-за коронавируса до 31 мая.

"Я продлю период чрезвычайного положения, которое я объявил 7 апреля, до 31 мая. Охваченная территория - все префектуры в стране", - сообщает издание Japan today.

Чрезвычайное положение должно было закончиться уже в эту среду, 6 мая. Но министр здравоохранения Ясутоши Нисимура заявил, что количество новых случаев, выявленных за сутки, не снизилось до целевого уровня.

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Как сообщалось ранее, бывший премьер-министр Японии, председатель оргкомитета Олимпиады в Токио Есиро Мори допустил, что Игры-2020 могут быть полностью отменены. По его словам, это произойдет, если ситуацию с пандемией коронавируса не удастся взять под контроль в 2021 году.

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Япония, Синдзо Абэ, Коронавирус, Covid-19.
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