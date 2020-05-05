Карантин: в Сербии отложили парламентские выборы

Новости мира:Парламентские выборы в Сербии перенесли на июнь.

Парламентские и муниципальные выборы в Сербии, которые были назначены на 26 апреля, состоятся 21 июня. Об этом после встречи с лидерами партий близких к правительству заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает издание "Радио Свобода", передает УНН.

Он уточнил, что в течение мая из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений будут запрещены предвыборные собрания в закрытых помещениях. Ход кампании в июне будет зависеть от эпидемиологических обстоятельств, сказал Вучич.

Как пишет издание, большинство оппозиционных партий бойкотировало встречу с главой государства. Их представители утверждают, что нет условий для свободных выборов, поскольку правящая коалиция, возглавляемая Прогрессивной партией Вучича, контролирует большинство средств массовой информации, как электронных, так печатных, и что СМИ во время чрезвычайного положения проводят "бешеную кампанию" против всех, кто критикует политику правительства.

Президент Вучич в ходе встречи заявил, что чрезвычайное положение, которое было введено 15 марта, будет отменено 6 мая.

По состоянию на 4 мая, в Сербии на COVID-19 заболели 9557 человека, умерли 197.