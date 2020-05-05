Китай сообщил об одном новом случае коронавируса

Новости мира:Также в стране зарегистрированы 15 бессимптомных случаев коронавируса.

По состоянию на утро вторника, 5 мая, материковый Китай зафиксировал один новый случай инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая.

Отмечается, что больной COVID-19 недавно вернулся из-за границы. Кроме того были зарегистрированы 15 бессимптомных случаев.

Как сообщалось, по состоянию на утро 5 мая количество умерших от коронавирусной болезни COVID-19 в мире превысило 250 тысяч человек. Вылечились от недуга более 1,16 миллиона пациентов.

От начала пандемии коронавируса всего зафиксировано более 3,58 миллиона случаев заражения новым коронавирусом.

Больше четверти летальных исходов насчитывается в США — 69 921. Там лидером по смертности от COVID-19 является город Нью-Йорк (24 944 жертвы).

На втором месте среди стран Италия с 29 079 смертями. Тройку замыкает Великобритания, где жертвами заболевания стали 28 734 человека.