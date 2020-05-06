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Пандемия: в Китай за сутки "завезли" два случая коронавируса

Пандемия: в Китай за сутки "завезли" два случая коронавируса
05:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:За сутки в материковом Китае выявлены два случая заражения коронавирусом, оба "импортированы".

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы два подтвержденных случая заражения коронавирусом, (провинция Шэньси) и три - с подозрением на заражение (Шанхай), все ввезены из-за границы, сообщил в среду Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 633 человека, зарегистрированы 82 тыс. 883 случая заражения, из них 1 тыс. 678 - ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжают проходить курс лечения 339 человек, состояние 26 оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц 77,9 тыс. человек.

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На китайских территориях вне материковой части за сутки не зафиксировано новых случаев заражения. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 523 случая заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 040 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 438 (шесть случаев смерти).

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Китай, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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