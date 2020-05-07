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На заводе в Индии произошла утечка газа: десять человек погибли и тысячи пострадали

На заводе в Индии произошла утечка газа: десять человек погибли и тысячи пострадали
10:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Десять человек погибли и тысячи пострадали из-за утечки газа на химическом заводе в Индии.

Не менее девяти человек погибли, около пяти тысяч пострадали в четверг в результате утечки газа на химическом заводе в индийском городе Вишакхапатнам (штат Андхра-Прадеш), сообщила индийская газета Times of India.

По ее данным, утечка произошла на заводе LG Polymers в 03:00 местного времени.

Издание отмечает, что многие жители упали без сознания прямо на улицах города, у некоторых начались проблемы с дыханием, а также появилась сыпь на коже и воспалились глаза.

Среди погибших - двое пожилых людей и один восьмилетний ребенок.

На месте происшествия работают спасатели, проводится эвакуация жителей некоторых районов города и близлежащих деревень. Сотни людей доставлены в больницы.

Министр промышленности штата Андхра-Прадеш Мекапати Гутам Редди заявил, что "после поступления сообщения об утечке (газа - ред.) на заводе была немедленно начата процедура по ее устранению".

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Редди подчеркнул, что компания понесет ответственность за происшествие.

"Они должны будут объяснить, какие протоколы соблюдались, а какие - нет. Против них будет возбуждено уголовное дело", - добавил Редди.

В 1984 году в Индии произошла одна из крупнейших в истории техногенных катастроф - на предприятии Union Carbide в городе Бхопал произошла утечка хлора и соединений азота, что привело к гибели 15 тыс. и отравлению 500 тыс. жителей.

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Индия, Отравление, Химический завод, Андхра-Прадеш.
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