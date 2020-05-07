В Индии 122 миллиона человек остались без работы из-за карантина

Новости мира:В Индии в настоящее время зарегистрировано около 50 000 случаев заражения.

В Индии в апреле из-за карантинных мер в связи с пандемией коронавируса 122 миллиона человек потеряли работу. Об этом сообщает ВВС.

"В апреле из-за локдауна в связи с борьбой с распространением коронавируса 122 миллиона индейцев потеряли работу", - говорится в сообщении.

По данным Центра мониторинга индийской экономики, уровень безработицы в стране находится на рекордно высоком уровне — 27,1%. При этом показатели безработицы в Индии в четыре раза выше, чем в США.

С 25 марта страна находится в изоляции из-за коронавируса, это привело к массовым увольнениям и потере работы среди населения.

По данным Worldometer, общее количество зафиксированных в мире случаев COVID-19 составляет 3 759 004, из них 259 583 летальных, выздоровели 1 258 746 человек.