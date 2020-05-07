Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 6 мая: Карантин и пожары в Украине, когда возобновят обучение в школах
Итоги дня 6 мая: Карантин и пожары в Украине, когда возобновят обучение в школах
Борьба с последствиями пандемии: ЕС пообещал Западным Балканам 3,3 млрд евро
Пандемия: ЕС пообещал Западным Балканам 3,3 млрд евро
Лига чемпионов вернется 8 августа
Лига чемпионов вернется 8 августа
Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях
Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях

В Индии 122 миллиона человек остались без работы из-за карантина

В Индии 122 миллиона человек остались без работы из-за карантина
07:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Индии в настоящее время зарегистрировано около 50 000 случаев заражения.

В Индии в апреле из-за карантинных мер в связи с пандемией коронавируса 122 миллиона человек потеряли работу. Об этом сообщает ВВС.

"В апреле из-за локдауна в связи с борьбой с распространением коронавируса 122 миллиона индейцев потеряли работу", - говорится в сообщении.

По данным Центра мониторинга индийской экономики, уровень безработицы в стране находится на рекордно высоком уровне — 27,1%. При этом показатели безработицы в Индии в четыре раза выше, чем в США.

"Кронакризис": в России растет уровень безработицы

С 25 марта страна находится в изоляции из-за коронавируса, это привело к массовым увольнениям и потере работы среди населения.

По данным Worldometer, общее количество зафиксированных в мире случаев COVID-19 составляет 3 759 004, из них 259 583 летальных, выздоровели 1 258 746 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Работа, Коронакризис, Коронавирус в Индии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "В Украине растет угроза реванша": участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
02 Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал
03 Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях
04 Волшебство: Тина Кароль показала необычное дерево, растущее в ее саду
05 COVID-19: Госдеп США обвинил Медведчука в распространении российских фейков в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;В Украине растет угроза реванша&quot;: участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
Участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
Глава МИД Чехии попал в ДТП: погиб водитель
Глава МИД Чехии попал в ДТП: погиб водитель
На Донбассе ВСУ уничтожили двух боевиков, еще трех ранили
На Донбассе ВСУ уничтожили двух боевиков, еще трех ранили
Рецепт дня: Творожная запеканка &quot;Идеальная&quot; с манкой и цукатами
Рецепт дня: Творожная запеканка "Идеальная" с манкой и цукатами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь