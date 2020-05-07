"Кронакризис": в России растет уровень безработицы

Из-за коронавируса в РФ количество безработных достигло 1,2 млн человек.

В России на фоне пандемии коронавируса количество зарегистрированных безработных достигло 1,243 млн человек. При этом только за март-апрель количество безработных в РФ увеличилась на 735 тысяч. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам поддержки экономики в среду, 6 мая, передает УНН со ссылкой на DW.

По данным министерства труда РФ, непосредственно после 1 марта работу в России потеряли более 208 тыс. человек. Для выплаты им пособия по безработице государство выделило 1,8 млрд рублей.

Только 29 апреля Котяков заявлял, что количество безработных в России достигло 950 тыс. человек. Тогда же он оценивал фактическую безработицу на уровне 3,7 млн человек и не исключал, что к концу года оно возрастет до 5-6 млн человек.

В России из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 объявлен режим нерабочих дней с 30 марта по 11 мая. В рамках поддержки экономики и социальных сфер правительство одобрило два пакета мероприятий на общую сумму более два трлн рублей.

В начале апреля агентство Bloomberg отмечало, что отказ российских властей выделять большие средства на поддержку экономики, как это делается во многих других странах, может серьезно осложнить ее восстановление. При этом экономисты прогнозировали, что даже при активном реагировании государства Россию ждет двухлетняя рецессия с падением ВВП на 3 процента.

По состоянию на вечер количество инфицированных COVID-19 в РФ выросло до почти 166 тысяч человек, 1537 человек — умерли.