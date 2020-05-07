"Коронакризис": в Еврокомиссии дали прогноз по росту госдолга Италии

Новости мира:Государственный долг Италии вырастет до 160% ВВП из-за коронавирусного кризиса.

Государственный долг Италии в этом году вырастет почти до 160% валового внутреннего продукта, поскольку экономика сокращается из-за коронавирусного кризиса.

Такой прогноз сделала Еврокомиссия, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что долг Италии в этом году вырастет до 158,9% ВВП, прежде чем незначительно снизится в 2021 году. Это очень значительный рост, учитывая, что в 2019 году долг составлял 134,8%, и это был самый высокий уровень после Второй мировой войны.

Оценки Брюсселя более мрачные, чем прогнозы Италии. В конце апреля Рим предположил, что долг страны в этом году вырастет до 155,7%.

В рамках 27 членов Европейского Союза коэффициент задолженности Италии будет оставаться вторым после Греции, которая, по прогнозам, вырастет почти до 200% ВВП в этом году. В 2021 году Комиссия прогнозирует, что итальянский долг снизится до 153,6% ВВП.

Комиссия оценила, что дефицит страны в этом году вырастет до 11,1%, что значительно превышает разрешенную в ЕС предел в 3%, которая, однако, была приостановлена во время пандемии, чтобы обеспечить необходимые дополнительные расходы.

Комиссия также отметила, что все 19 стран еврозоны значительно превысят порог в 3% в этом году, но прогнозируется, что фискальный разрыв Италии будет крупнейшим в блоке, в среднем будет дефицит в 8,5%.

Рекордный разрыв Италии объясняется большими затратами, меньшими доходами и огромным ударом по производству в этом году, поскольку заводы и магазины были закрыты длительное время из-за карантина.

Брюссель прогнозирует падение ВВП Италии на 9,5% и 2021 на 6,5%. В рамках блока ожидается, что только Греция будет хуже спад, чем Италия, при прогнозируемом падении объема производства на 9,7%. Прогнозируется, что ВВП Испании снизится на 9,4%. Среднее падение в зоне евро ожидается в 7,7%.

Прогноз Комиссии основывается на ожиданиях, что Италия начнет снова расти уже во второй половине этого года, компенсируя падение ВВП на 18% в первые шесть месяцев года.