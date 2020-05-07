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Борьба с последствиями пандемии: ЕС пообещал Западным Балканам 3,3 млрд евро

Борьба с последствиями пандемии: ЕС пообещал Западным Балканам 3,3 млрд евро
04:59 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:ЕС предоставит Западным Балканам масштабную поддержку в борьбе с последствиями пандемии COVID-19.

Евросоюз предоставит странам Западных Балкан финансовую помощь в размере более 3,3 миллиарда евро для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом объявили во время саммита ЕС-Западные Балканы, который состоялся в формате видеоконференции в среду, 6 мая, передает УНН со ссылкой на DW.

Участие в саммите приняли представители ЕС и Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии.

"Этот пакет направлен на удовлетворение срочных санитарных потребностей и на гуманитарные нужды, возникающие в связи с пандемией COVID-19, а также на помощь в социальном и экономическом восстановлении", — говорится в документах Еврокомиссии, подготовленных к саммиту. После первого пакета в 3,3 миллиарда евро Евросоюз пообещал странам Западных Балкан также предоставить дальнейшую поддержку.

Главы государств и правительств ЕС подтвердили свою "безоговорочную поддержку европейской перспективы" стран Западных Балкан, передает агентство AFP. "Нет сомнений, что Западные Балканы принадлежат к ЕС. Я призываю их правительства продолжать реформы, в частности, верховенства права, борьбы с коррупцией и обеспечения свободы СМИ", — написала в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Однако итоговая декларация саммита не содержит никаких конкретных обещаний относительно возможного присоединения этих стран в Евросоюз. Как сообщалось, 24 марта Совет ЕС по иностранным делам принял решение о начале переговоров о членстве Албании и Северной Македонии в Европейском Союзе.

Ранее издание "Радио Свобода" сообщало, что послы Европейского союза согласовали выводы относительно "Восточного партнерства", в которых признают "европейские стремления" Украины, Грузии и Молдовы.

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ЕС, Коронавирус, Западные Балканы, Covid-19.
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