Ким Чен Ын написал письмо Си Цзиньпину

Новости мира:Глава КНДР Ким Чен Ын направил письмо лидеру КНР Си Цзиньпину, в котором поздравил его с успехами в борьбе с пандемией коронавируса.

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил послание китайскому коллеге Си Цзиньпину, в котором поздравил его с успехами в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает официальный вестник Пхеньяна - Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Глава госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил устное личное послание генеральному секретарю ЦК КПК, главе КНР товарищу Си Цзиньпину в связи с тем, что Китай достиг успехов в работе против эпидемии COVID-19", - говорится в послании.

Северокорейский лидер также отметил в письме, что отношения между обеими партиями Кореи и Китая "только укрепились, преодолевая различные испытания и вызовы истории".

Кроме того, Ким Чен Ын не сомневается в дальнейших успехах Китая в борьбе с COVID-19 и желает в послании Си Цзиньпину крепкого здоровья.