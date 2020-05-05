Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: за сутки диагностировали 366 новых случаев
Коронавирус в Украине: за сутки диагностировали 366 новых случаев
Погода резко испортится: синоптики предупредили о ливнях и грозах
Погода резко испортится: синоптики предупредили о ливнях и грозах
Сегодня стартует онлайн Кубок наций по шахматам
Сегодня стартует онлайн Кубок наций по шахматам
Луковый день: приметы и обряды на 5 мая
Луковый день: приметы и обряды на 5 мая

Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Смотрите фото (4)
Путин наградил Ким Чен Ына медалью
09:42 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Российский посол Александр Мацегора передал медаль главе МИД КНДР Ли Сон Гвону.

Президент России Владимир Путин наградил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына медалью в честь 75-летия "Победы в Великой Отечественной Войне". Об этом сообщило российское посольство в КНДР в фейсбуке.

Отмечается, то медаль вручена "за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в республике".

5 мая российский посол Александр Мацегора передал медаль главе МИД КНДР Ли Сон Гвону.

Напомним, 2 мая северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом за последние 20 дней появлении Ким Чен Ына на публике.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он председательствовал на заседании Политбюро правящей Трудовой партии КНДР. Впервые за время своего правления он пропустил церемонию по случаю дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена 15 апреля.

СМИ писали о тяжелой болезни 36-летнего Ына и даже смерти. Издание Daily Mail 25 апреля сообщило, что лидер КНДР находится "в вегетативном состоянии", а Китай отправил в Северную Корею медицинских экспертов для консультаций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Вторая мировая война.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившуюся маску и узнайте свое истинное лицо
02 Гигантские шершни из Азии попали в США: в штате Вашингтон обнаружены "пчелиные кладбища"
03 Полезные продукты для здоровья сердца и сосудов
04 Сюмбюль-ага уже не тот: как теперь выглядит главный евнух сериала "Великолепный век" (Фото)
05 Итоги дня 4 мая: Продление но ослабнение карантина в Украине и ВНО 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве объяснили, почему нельзя полностью отменять карантин
Ляшко объяснил, почему в Украине продлили карантин
Шмыгаль: Карантин больше всего повлиял на малый и средний бизнес
Шмыгаль: Карантин больше всего повлиял на малый бизнес
В мире число смертей от коронавируса превысило четверть миллиона человек
Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тысяч
Вознесение Господне 2020: какого числа, история и традиции
Вознесение Господне 2020: какого числа, история и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь