Пандемия: Китай признал наличие "пробелов в системе здравоохранения"

Новости мира:Китай признал свои ошибки во время пандемии COVID-19.

Власти Китая в ответ на нынешнюю пандемию COVID-19 объявили реформу методов профилактики инфекционных заболеваний и системы раннего оповещения эпидемий.

Об этом заявил в субботу представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Ли Бин, сообщает DW.

"Эпидемия коронавируса стала значительным испытанием квалификации нашего правительства и выявила пробелы в системе здравоохранения и борьбы с серьезными эпидемиями", - сказал Ли Бин. В борьбе против эпидемий нужно быть готовым к обработке и оценке больших объемов данных, отметил чиновник.

По мнению Ли Бина, искусственный интеллект и облачные вычисления должны применяться для лучшего анализа заболеваемости, распространения вируса и оптимального распределения необходимого медицинского оборудования и материалов. Нужно также улучшить систему медицинского страхования и складирования товаров первой необходимости, подчеркнул чиновник. Ведомство здравоохранения КНР создаст "централизованную, единую и эффективную" систему для более быстрого реагирования на подобные кризисы, заверил Ли Бин.

Накануне власти Китая пообещали поддержать расследование причин пандемии COVID-19 под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это должно стать глобальным ответом на нынешний коронавирусный кризис. Китай впервые сообщил ВОЗ о выявленных в мегаполисе Ухань случаях нового вируса в конце декабря 2019 года.

До сих пор считалось, что распространение коронавирусной инфекции по миру началось именно в декабре прошлого года на территории материкового Китая. За рубежом власти Поднебесной подвергаются резкой критике за медленную реакцию на вспышку заболевания в Ухане. Особенно жестко действия Пекина по борьбе с коронавирусом критикует Вашингтон.

Как сообщалось, по данным ресурса Worldometers, в мире по состоянию на 9 мая зафиксированы 4059925 случаев COVID-19, из них 277988 летальных, 1415259 пациентов выздоровели.