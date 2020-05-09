Скачать
Суббота, 09.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Посол Украины в ФРГ отметил роль Меркель в сдерживании российской агрессии
Посол Украины в ФРГ отметил роль Меркель в сдерживании российской агрессии
19 продуктовых рынков Киева получили разрешение на работу 10 мая: список
19 продуктовых рынков Киева получили разрешение на работу 10 мая: список
В Беларуси перенесли матч из-за коронавируса
В Беларуси перенесли матч из-за коронавируса
Тoyota готовит две новые версии Corolla
Тoyota готовит две новые версии Corolla

Пандемия: Китай признал наличие "пробелов в системе здравоохранения"

Пандемия: Китай признал наличие "пробелов в системе здравоохранения"
22:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Китай признал свои ошибки во время пандемии COVID-19.

Власти Китая в ответ на нынешнюю пандемию COVID-19 объявили реформу методов профилактики инфекционных заболеваний и системы раннего оповещения эпидемий.

Об этом заявил в субботу представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Ли Бин, сообщает DW.

"Эпидемия коронавируса стала значительным испытанием квалификации нашего правительства и выявила пробелы в системе здравоохранения и борьбы с серьезными эпидемиями", - сказал Ли Бин. В борьбе против эпидемий нужно быть готовым к обработке и оценке больших объемов данных, отметил чиновник.

По мнению Ли Бина, искусственный интеллект и облачные вычисления должны применяться для лучшего анализа заболеваемости, распространения вируса и оптимального распределения необходимого медицинского оборудования и материалов. Нужно также улучшить систему медицинского страхования и складирования товаров первой необходимости, подчеркнул чиновник. Ведомство здравоохранения КНР создаст "централизованную, единую и эффективную" систему для более быстрого реагирования на подобные кризисы, заверил Ли Бин.

Накануне власти Китая пообещали поддержать расследование причин пандемии COVID-19 под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это должно стать глобальным ответом на нынешний коронавирусный кризис. Китай впервые сообщил ВОЗ о выявленных в мегаполисе Ухань случаях нового вируса в конце декабря 2019 года.

СМИ: Россия просит Италию "надавить на Брюссель"

До сих пор считалось, что распространение коронавирусной инфекции по миру началось именно в декабре прошлого года на территории материкового Китая. За рубежом власти Поднебесной подвергаются резкой критике за медленную реакцию на вспышку заболевания в Ухане. Особенно жестко действия Пекина по борьбе с коронавирусом критикует Вашингтон.

Как сообщалось, по данным ресурса Worldometers, в мире по состоянию на 9 мая зафиксированы 4059925 случаев COVID-19, из них 277988 летальных, 1415259 пациентов выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
02 С Днем победы 9 мая! Лучшие поздравления своими словами, открытки
03 Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
04 Британские археологи раскопали "сидячего" вождя
05 Строительство метро: мэр Днепра просит прекратить саботаж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Мероприятия к 9 мая: полиция открыла четыре уголовных производства и составила 20 админпротоколов
Мероприятия к 9 мая: полиция открыла четыре уголовных производства
Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
Вот это сходство: модель plus-size Эшли Грэм опубликовала фото со своей мамой
Вот это сходство: модель plus-size Эшли Грэм опубликовала фото со своей мамой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь