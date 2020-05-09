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СМИ: Россия просит Италию "надавить на Брюссель"

СМИ: Россия просит Италию "надавить на Брюссель"
21:48 Сегодня Телеграф УНИАН

Россия "прислала чек итальянцам" за гумпомощь - просит "надавить на Брюссель" и снять санкции.

После окончания своей полуторамесячной кампании помощи Италии в борьбе с COVID-19, Россия "прислала чек итальянцам". Взамен на "бескорыстную помощь" от россиян председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий написал итальянскому коллеге Вито Петрочелли полуофициальное письмо с просьбой "надавить на Брюссель".

Об этом сообщает издание Linkiesta, прикрепляя письмо Слуцкого. В письме российский чиновник предлагает "отказаться от деструктивной политики санкций", передает “Зеркало недели”.

"Западные страны, которые называют себя демократическими, наложили различные виды санкций почти на треть населения мира и не намерены ослаблять их даже во время борьбы с коронавирусом ... Я призываю всех политиков отказаться от деструктивной политики санкций, - говориться в письме Слуцкого.

Однако еще до этого письма удивительная щедрость России насторожила многих. В частности потому что, как выяснило итальянское издание La Stampa, вместе с российской гумпомощью в стране появилось весомое присутствие российских военных, которые должны были "помогать в борьбе с COVID-19". Это привело к международному скандалу, а ряд экспертов назвал действия Москвы спецоперацией разведки, антиевропейской пропагандой с целью добиться отмены экономических санкций и внести раздор между Италией и ее союзниками в ЕС и США.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте божился, что между странами нет никакого корыстного умысла, а только солидарность во время пандемии.

В интервью ВВС он сказал: "Только одно это подозрение - большая обида и для итальянского правительства, и для Владимира Путина, который бы никогда не думал использовать подобную ситуацию в свою пользу. Нас об этом никогда не просили, никогда и не думали".

Как отметил журналист издания La Stampa Якопо Якобони в разговоре с "Радио Свобода", в Италии присутствовало значительное количество людей из спецслужб России. Никто не опроверг тот факт, что на личном уровне между Конте и Путиным произошли какие-то договоренности.

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"Италия имеет свое соответствующе высокопрофессиональное подразделение в рамках НАТО. Почему пользоваться помощью российского? В российских медиа открыто критиковали итальянский способ борьбы с эпидемией COVID-19 и будто несовершенную систему здравоохранения Италии. Это была большая операция пропаганды. Также интересным пунктом моего расследования был факт, что после приземления российские командиры пригласили уплату за перелет и бензин. Неизвестно, сколько Рим заплатил", - рассказал журналист.

По его словам именно сейчас в Италии набирает силы внутренняя авторитарная политика, а  контексте геополитики между Конте и Путиным подтвердилась крепкая связь.

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Ранее стало известно о том, что в целях пропаганды, Кремль начал кампанию подкупа итальянцев. Через популярный мессенджер WhatsApp распространяется рассылка сообщений с предложением рядовым итальянцам получить 200 евро за хороший видео комментарий о Путине, России и российской "помощи" Италии.

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Италия, Россия, Коронавирус, Covid-19.
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