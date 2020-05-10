Спали на рельсах: в Индии под колесами поезда погибли 15 человек

Новости мира:В Индии поезд насмерть задавил более полтора десытка человек, уснувших прямо на рельсах.

На западе Индии поезд насмерть задавил 15 человек, уснувших прямо на рельсах, еще пятеро получили ранения.

Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на представителя Индийских железных дорог

"Поезд в штате Махараштра на юго-западе Индии переехал людей, спавших на рельсах, погибли по меньшей мере 15 человек, еще несколько пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Как уточняется, жертвами стали трудовые мигранты из соседнего штата Мадхья-Прадеш. По данным полиции, оставшись без работы, они возвращались домой пешком и по дороге решили отдохнуть на рельсах.

Таким образом около 20 человек уснули на железнодорожных путях. 15 из них погибли под колесами состава с пустыми цистернами для нефти. Еще двое получили серьезные травмы, трое отделались легкими телесными повреждениями.

Пострадавшие госпитализированы в правительственную больницу ближайшего города Аурангабад.