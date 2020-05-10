На границе Индии и Китая подрались пограничники

На индийско-китайской границе произошла массовая драка пограничных патрулей, в результате инцидента пострадали 13 военных.
Об этом информирует DNA.
"На границе Индии и Китая несколько дней тому назад произошла стычка между пограничниками, военные с обеих сторон получили телесные повреждения", - говорится в сообщении министерства обороны Индии.
Как отмечается, конфликт произошел в северо-восточном индийском штате Шикими, граничащем с Китаем.
Считается, что всего 150 солдат участвовали в стычке, которая якобы произошла несколько дней тому назад.
Источники в военном ведомстве Индии заявили, что временные противостояние между военными обеих стран происходят время от времени из-за пограничных споров.
По данным издания Hindustan Times, в результате инцидента пострадали 11 военных.