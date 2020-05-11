В Китае произошла локальная вспышка коронавируса

Новости мира:На северо-востоке Китая сообщили об 11 новых подтвержденных случаев коронавируса.

На северо-востоке Китая зафиксировали локальную вспышку коронавируса среди жителей провинции Цзилинь.

Об этом сообщает Xinhua.

"Власти провинции Цзилинь на северо-востоке Китая сообщили об 11 новых подтвержденных случаев болезни COVID-19 в субботу", - говорится в сообщении.

По данным провинциального комитета по делам здравоохранения, по состоянию на утро 10 мая в этой провинции зафиксированы 105 случаев локального инфицирования коронавирусной болезнью.

Кроме того, в провинции Цзилинь зафиксированы 19 случаев заболевания COVID-19, которые были завезены извне.

Напоминаем, в мире зарегистрированы 4 161 614 случаев заражения коронавирусом, среди которых 282 923 летальных, выздоровели от болезни 1 467 349 человек.