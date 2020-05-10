Обвинения со стороны США: Китай дал "развернутый ответ"

Новости мира:Китай опубликовал большую статью в ответ на заявления политиков США о коронавирусе.

Министерство иностранных дел Китая обнародовало большую статью, в которой отрицает заявления политиков США о действиях Пекина на начальной стадии пандемии коронавируса.

Об этом сообщает китайское издание SCMP.

"Китай опубликовал объемный документ, в котором опровергает заявления, что КНР проводила неправильную политику во время вспышки пандемии болезни COVID-19, и отрицает утверждения, что в вирусологической лаборатории в городе Ухане были проблемы с соблюдением мер безопасности", - говорится в сообщении.

В публикации Китай отрицает то, что он якобы скрывал информацию о новом коронавирусе и что вирус возник в лаборатории в Ухане.

КНР настаивает, что своевременно предоставила международному сообществу информацию о вирусе, зато США не спешили бить тревогу.

В статье также упоминается дело умершего от коронавирус врача Ли Веньляна, который пытался бить тревогу по поводу вспышки нового вируса в Ухане. Позже Ли Веньлян был назван одним из "мучеников" в Китае.

В частности, МИД Китая заявляет, что Ли не был "разоблачителем", и, вопреки сообщениям западных СМИ, его никогда не арестовывали.

Вспомнили в документе и о заявлении президента США Дональда Трампа о "китайском вирусе". Власти КНР со ссылкой на документы Всемирной организации здравоохранения отмечают, что название вируса не должна быть привязано к конкретной стране.

Как сообщалось, госсекретарь США Майкл Помпео заявил о якобы искусственном происхождении коронавируса и возможности его утечки из лаборатории Уханя. Таким образом, администрация Трампа пытается усилить обвинения в адрес Китая после того, как Пекин развернул пропагандистскую кампанию против США с обвинениями в том, что SARS-Cov-2 происходил именно из Соединенных Штатов.

Тем временем, американское разведывательное сообщество не поддержало заявления Белого дома и Госдепартамента США, согласившись с широким научным консенсусом, что коронавирус нового типа не является искусственным или генетически модифицированным.