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В Гонконге возобновились антиправительственные протесты

В Гонконге возобновились антиправительственные протесты
22:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Гонконге сотни людей вышли на антиправительственные акции.

В Гонконге в воскресенье, 10 мая, сотни людей протестуют против политики правительства.

Акции проходят сразу в нескольких торговых центрах, сообщает DW.

"Во время антиправительственных выступлений демонстранты обвинили власти в злоупотреблении мерами для борьбы с пандемией COVID-19. По мнению митингующих, эти меры применяются с целью ограничения гражданских свобод в Гонконге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из торговых центров полицейский применил перцовый спрей против демонстрантов и журналистов после того, как в стражей порядка бросили бутылкой с водой.

По информации местных СМИ, во время демонстраций полиция арестовала по меньшей мере 11 человек, среди которых 12-летняя девочка.

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Кроме того, на несколько десятков человек наложены штрафы за нарушение социальной дистанции. Согласно действующим правилам, в Гонконге запрещается собираться группами более восьми человек.

Как сообщалось, в Гонконге с весны 2019 года продолжаются протесты, которые начались из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросам властей Китая. Отказ местной власти от этих планов не привел к прекращению демонстраций, которые часто перерастали в насильственное противостояние с работниками правоохранительных органов. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях участвовало более миллиона человек.

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Гонконг является отдельным административным регионом в составе Китая. Принцип "одна страна - две системы" был закреплен во время передачи в 1997 году бывшей британской колонии КНР. Он гарантирует населению административного региона свободы, которые не действуют в материковом Китае. Однако протестующие в Гонконге обвиняют правительство в Пекине во все большем ограничении гарантированных основных прав, в частности свободы мысли и прессы.

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Китай, Протесты, Гонконг.
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