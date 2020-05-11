В Индонезии произошло мощное землетрясение

Новости мира:Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в восточной части Индонезии у островов Танимбар

Геологическая служба США зафиксировала сейсмическое событие, произошедшее в восточной части Индонезии у островов Танимбар около четырех часов утра по киевскому времени.

Землетрясение было зафиксировано в 01.06 по времени UTC (04.06 по Киеву). Эпицентр располагался в 259 километрах северо-западнее населенного пункта Саумлаки. Очаг залегал на глубине 10 километров.

По данным Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG), магнитуда землетрясения составила 5,7.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним: в Иране пределах провинций Тегеран и Мазендеран произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр толчков находился в 58 км к востоку от иранской столицы на глубине 10 км.