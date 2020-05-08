Землетрясение в Иране: число пострадавших и жертв возросло

Новости мира:В Иране увеличилось число пострадавших от мощного землетрясения.

В Иране число пострадавших в результате землетрясения возросло до 13 человек, еще двое погибли. Об этом сообщает Mehr.

В провинции Тегеран в Иране в ночь на пятницу произошло мощное землетрясение магнитудой 5,1.

Ранее сообщалось, как минимум один человек погиб и еще шесть пострадали.

Жертва и раненый были обнаружены в районе Демавенд. 60-летний местный житель погиб от травмы головы.

Эпицентр землетрясения находился на границе провинций Тегеран и Мазендеран. Ближайшими городами к эпицентру являются Демавенд, Рудехен и Бумехен.

В районе бедствия развернуты более 100 спасательных пунктов.