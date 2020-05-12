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В Китае провели трансплантацию легких пациенту, переболевшему COVID-19

В Китае провели трансплантацию легких пациенту, переболевшему COVID-19
04:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Ухане пересадили легкие пациенту, перенесшему COVID-19.

Врачи больницы при Уханьском университете, провинция Хубэй, Китай, провели операцию по трансплантации легких 54-летнему мужчине, который перенес коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает CGTN.

Сообщается, что диагноз коронавирус пациенту поставили в январе этого года. У него наблюдались: отдышка, лихорадка и высокая температура. В феврале ему провели интубацию трахеи для обеспечения проходимости дыхательных путей и подключили мужчину к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Также он прошел несколько курсов лечения, включая противовирусную, антиинфекционную и иммунотерапию, а также переливание плазмы от донора. Однако, несмотря на все усилия у мужчины развился обширный легочный интерстициальный фиброз и легочная недостаточность. В результате специалисты Центра трансплантации легких провинции Цзянсу рекомендовали пациенту пересадку легких. 

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Сообщается, что операция длилась 24 часа.

"Пациент чувствует себя лучше и общается с медиками. Его жизненные показатели стабильны, а трансплантированные легкие функционируют хорошо", - сообщили медики.

Как сообщалось, в настоящее время общее количество заражений коронавирусом в мире достигло почти 4 253 630 инфицированных, более 287 тысяч человек умерли в результате болезни.

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Китай, Ухань, Коронавирус, Covid-19.
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