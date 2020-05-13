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В Южной Корее кинотеатры станут "бесконтактными"

В Южной Корее кинотеатры станут "бесконтактными"
02:38 Сегодня Телеграф kinonews

Новости мира:В Южной Корее кинотеатры сделают бесконтактными.

В Южной Корее крупные сети кинотеатров начали внедрять новые технологии, позволяющие минимизировать контакты зрителей с обслуживающим персоналом, а также автоматизировать получение всего спектра спектра услуг, к которому зрители привыкли еще до начала эпидемии коронавируса.

Как утверждает издание Variety, крупнейший национальный прокатчик - компания CJ-CGV уже сделал все принадлежащие ей кинотеатры "бесконтактными".

Клиентам более не нужно общаться с сотрудниками, чтобы зарезервировать, получить, а также предъявить билеты при входе в кинозалы. Также они смогут воспользоваться специальными приложениями и автоматизированной доставкой, чтобы приобрести закуски.

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"Мы будем внимательно изучать отклики наших посетителей и эффективность операций, и на основе этого примем решение о расширении сети "бесконтактных" кинотеатров, которая, как ожидается, повысит уровень удобства для наших клиентов, а также общую эффективность работы кинозалов", - говорится в заявлении представителей CJ-CGV по этому поводу.

Отметим, что совокупные кассовые сборы в Корее в апреле 2020 года составили лишь пять процентов от сборов в том же месяце годом ранее.

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Южная Корея, Кинотеатры, Коронавирус, Covid-19.
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