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Главный инфекционист Белого дома о вакцине от COVID-19: Будет лучше, если ее разработают несколько компаний

Главный инфекционист Белого дома о вакцине от COVID-19: Будет лучше, если ее разработают несколько компаний
23:39 Вт, 12 Май 2020 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Ведущий эксперт Белого дома надеется на результаты тестирования вакцины от COVID-19 в конце осени.

Для глобального обеспечения вакциной против COVID-19 будет лучше, если ее разработают несколько компаний, считает врач-инфекционист Энтони Фаучи, один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом.

"У нас есть много кандидатов (на разработку вакцины - ред.), и, мы надеемся, что будет несколько победителей", - заявил Фаучи на открытии слушаний в Сенате во вторник.

"Это важно, поскольку это позволит обеспечить глобальный доступ (к вакцине - ред.) в случае, если у нас (будет - ред.) больше одного успешного кандидата", - добавил врач.

Фаучи выразил надежду на то, что о результатах тестирования вакцины и ее эффективности станет известно уже в конце осени - начале зимы.

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Эксперт также предупредил о возможных "очень серьезных последствиях" слишком раннего выхода страны из режима изоляции и возобновления работы штатов. Он подчеркнул, что "небольшие скачки (в количестве заразившихся - ред.) могут превратиться во вспышки (COVID-19 - ред.)". При этом он выразил сомнение в официальных данных по заражениям COVID-19 в США, предположив, что их реальное количество выше.

В апреле Фаучи предполагал, что к январю 2021 года в США могут быть готовы сотни миллионов доз вакцины против COVID-19.

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В частности, над разработкой вакцины работают такие компании, как Johnson & Johnson (SPB: JNJ), Moderna, а также Оксфордский университет.

Как сообщала газета The New York Times, команда Оксфорда, вероятно, имеет больший прогресс в создании вакцины. Ожидается, что первые несколько миллионов доз вакцины команда университета подготовит в лучшем случае уже к сентябрю.

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Коронавирус, Энтони Фаучи, Covid-19.
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