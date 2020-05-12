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Канада выделит почти полмиллиарда на разработку вакцины от COVID-19

Канада выделит почти полмиллиарда на разработку вакцины от COVID-19
22:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Правительство Канады даст $480 миллионов на глобальную кампанию по вакцинации.

Канада выделит 647,5 миллиона долларов (около $480 млн. - ред.) на поддержку нескольких глобальных программ по вакцинации в бедных государствах.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Канады.

"Канада обязуется выделить 600 миллиона долларов (около 444 млн долл. США) на третье пополнение фондов Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVИ), а также обещает 47,5 миллиона долларов (около 35 млн долл. США) ежегодно в течение четырех лет в поддержку инициативы глобального уничтожения полиомиелита", - говорится в распространенном сообщении.

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Отмечается, что ожидаемое финансирование позволит GAVI спасти от 7 до 8 миллионов жизней во всем мире.

"Выделенные средства помогут ВОЗ, Инициативе глобального уничтожения полиомиелита, GAVI и другим партнерам поддержать наиболее уязвимые государства, убедившись в продолжение рутинной иммунизации, не позволив потерять достижения в глобальном здоровье и предотвратив возобновление полиомиелита и других инфекционных болезней, от которых существуют вакцины", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним: глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) - это партнерство ряда частных и правительственных организаций, целью которых является увеличение доступности детской вакцинации в бедных государствах.

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"Международные усилия по уничтожению полиомиелита уже позволили избежать 18 млн случаев паралича, а дикий вирус полиомиелита был выведен из 99,9% регионов мира. Это одна из самых успешных историй в области общественного здравоохранения в мире за последние 30 лет. Канада гордится тем, что была партнером в этом на каждом этапе, особенно сейчас, когда победа и полное уничтожение очень близки", - подытожили в канадском МИД.

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Канада, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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