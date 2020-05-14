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В Китае выявлены три новых случая COVID-19

В Китае выявлены три новых случая COVID-19
07:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:За сутки в материковом Китае выявлены три новых случая активного заражения коронавирусом и 12 бессимптомных больных.

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы три новых случая вызванных коронавирусом заболеваний и 12 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Больные с активной формой коронавируса выявлены внутри страны (провинции Ляонин - два, Цзилинь -, один). Ввезенных из-за рубежа случаев не зафиксировано.

Из 12 бессимптомных случаев 11 зафиксированы внутри страны, один - "импортирован", 712 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Пандемия: в мире от COVID-19 умерло почти 300 тысяч человек

Сутками ранее сообщалось о семи новых случаях вызванных коронавирусом заболеваний и восьми бессимптомных больных. С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 929 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 692 - ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжает проходить курс лечения 101 человек, состояние девяти больных оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за стуки зафиксировано три новых случая заражения, все - в Гонконге. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 535 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 050 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 440 (семь случаев смерти).

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Китай, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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