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COVID-19: в Японии досрочно отменили режим ЧС на почти всей территории страны

COVID-19: в Японии досрочно отменили режим ЧС на почти всей территории страны
16:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с положительной тенденцией власти Японии отменили режим ЧС почти по всей территории страны.

Правительство Японии решило отменить режим чрезвычайной ситуации в 39 из 47 префектур страны.

Об этом сообщает The Japan Times.

Режим ЧС будет продлен в восьми префектурах — в частности, Токио, Осаке и Киото, а также на самом северном острове Японии Хоккайдо. Правительство рассмотрит вопрос об отмене режима ЧС в этих регионах через неделю.

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Во всех регионах власти продолжат призывать жителей соблюдать дистанцию и избегать людных мест.

Власти Японии 7 апреля ввели режим ЧС в семи префектурах, а 16 апреля распространили его действие на всю страну. Изначально режим должен был действовать до 7 мая, но его продлили до 31 мая.

Режим ЧС в Японии предполагает, что местные власти смогут призывать жителей оставаться дома, а компании — временно приостановить работу, но обязательным это требование не является.

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В Японии, по данным на 14 мая, зафиксировано 16 049 случаев коронавируса. 8920 заразившихся выздоровели, 678 умерли. С 3 мая число новых выявленных случаев инфекции в стране ежедневно снижается.

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Япония, Карантин, ЧП, Коронавирус.
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