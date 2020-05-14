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На круизных суднах в водах США застряли более 60 тысяч человек

На круизных суднах в водах США застряли более 60 тысяч человек
09:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:На борту 91 круизного лайнера в территориальных водах США из-за карантина застряли около 61,1 тысячи членов экипажей.

Около 61,1 тысячи членов экипажей в настоящее время застряли на борту 91 круизного судна в водах и портах США из--за карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные береговой охраны.

"Береговая охрана осуществляет мониторинг 23 круизных кораблей, которые закреплены в водах США, на борту примерно 13 200 членов экипажа, и 24 круизных судна, пришвартованных в портах США, на борту которых примерно 14 400 членов экипажа", - заявил представитель береговой охраны Барри Лейн.

Кроме того, отмечается, что в водах США находятся дополнительные 44 круизных судна с примерно 33 500 членами экипажа. Пассажиров на них нет.

Большинство круизных судов застряли из-за правил, установленных Центрами США по контролю и профилактике заболеваний после вспышек, которые произошли на кораблях.

Как сообщалось, на борту авианосца USS Theodore Roosevelt зафиксировано более 850 случаев COVID-19 среди почти 5000 членов экипажа.

В мире по состоянию на утро 14 мая COVID-19 диагностировали у 4 429 744 человек, из них 298 174 человека умерли, 1 659 791 выздоровел.

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США, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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