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ПАСЕ предостерегает власти Азербайджана от давления на оппозицию

ПАСЕ предостерегает власти Азербайджана от давления на оппозицию
05:21 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:ПАСЕ призывает власти Азербайджана остановить давление на оппозицию под предлогом нарушения карантина.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предостерегает власти Азербайджана от использования кризиса, вызванного пандемией COVID-19 для борьбы с политическими оппонентами.

Об этом пишет DW.

Наблюдатели ПАСЕ Штефан Шеннах и Роджер Гейл "получили многочисленные донесения о широкомасштабных репрессиях" в отношении оппозиционеров под предлогом мер безопасности для борьбы с инфекцией, пишет издание со ссылкой на ПАСЕ.

По сведениям наблюдателей ПАСЕ, более 15 оппозиционных активистов и журналистов в Азербайджане были приговорены к арестам на сроки до 30 дней по обвинениям, которые включают нарушение ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, а также неподчинение правоохранительным органам.

Азербайджан идет на ослабление карантина

Шеннах и Гейл особо выделили обеспокоенность "безопасностью политических заключенных и узников совести, поскольку их здоровье и жизни находятся под угрозой в результате возможного заражения". Наблюдатели призвали власти республики "соблюдать международные обязательства в части защиты свободы выражения мнений", а также "воздержаться от злоупотребления мерами по борьбе с пандемией с целью заставить оппозицию замолчать".

Ранее правозащитники сообщили о арест 16 оппозиционеров в Азербайджане, которых обвиняют в нарушении карантина.

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ПАСЕ, Азербайджан, Коронавирус.
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