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Азербайджан идет на ослабление карантина

Азербайджан идет на ослабление карантина
17:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Азербайджана с 27 апреля отменяют ряд ограничений по коронавирусу.

Правительство Азербайджана с 27 апреля отменяет ряд запретов, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

"С 00:00 27 апреля в стране возобновится оказание частных учебных и репетиторских услуг, продажа книг и газет, канцелярских товаров, (...) работа портных, продажа косметики и парфюмерии, одежды, обуви и кожаных изделий, золота и прочих ювелирных украшений и деятельность ломбардов", - говорится в сообщении.

Также возобновится продажа и ремонт мобильных устройств, компьютерного оборудования, продажа бытовой техники, мебели, автомобилей, цветов и растений, сельхозтехники и запчастей, удобрений и прочей агрохимической продукции, отмечается в документе.

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В отношении торговых центров и молов ограничения остаются в силе.

Кроме того, с 27 апреля время, разрешенное для выхода из дома по смс уведомлениям, увеличивается с двух до трех часов.

Вместе с тем, штаб допускает возможность повторного ужесточения специального карантинного режима в случае необходимости в зависимости от динамики заболеваемости коронавирусом COVID-19.

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В Азербайджане с 24 марта действует специальный карантинный режим, с 5 апреля ограничено движение транспорта. В Азербайджане подтверждено 1592 случая заражения COVID-19, скончались 21 человек, выздоровели 1013 человек.

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Азербайджан, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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