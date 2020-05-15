Вспышка COVID-19 в Южной Корее: 148 человек заразились в ночных клубах

Новости мира:В Южной Корее количество зараженных COVID-19 после открытия ночных клубов возросло до 148 человек.

Количество зараженных коронавирусом после открытия ночных клубов, которое привело к новой вспышке болезни в Южной Корее, возросло до 148. Об этом сообщает CNN.

"По словам вице-министра здравоохранения Ким Ганг-Лип, в Южной Корее еще 17 больных коронавирусом из-за скопления в ночных клубах Сеула ... Сейчас общее количество больных достигло 148", - говорится в сообщении.

Вспышка инфекции произошла после того, как 29-летний мужчина с коронавирусом 1-2 мая посетил пять ночных клубов и бар в сеульском районе Итаевон.

После этого власти страны приняли решение срочно закрыть увеселительные заведения.

По данным Worldmeter, в Южной Корее зафиксированы 11 018 случаев COVID-19 (27 за сегодня), из которых - 260 заболевших умерли, 9 821 - выздоровели.

Как сообщалось, по состоянию на утро 15 мая коронавирус COVID-19 диагностировали у 4 526 905 человек, из них – 303 405 человека умерли, 1 704 268 человек выздоровели. Отмечается, что 45 560 человек или 2% больных находятся в серьезном или критическом состоянии.