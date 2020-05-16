Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине вновь увеличился прирост COVID-19
В Украине вновь увеличился прирост COVID-19
Погода на выходные: синоптики рассказали, где ждать потепления
Погода на выходные: синоптики рассказали, где ждать потепления
Ливерпуль готов раскошелиться на Диего Льоренте
Ливерпуль готов раскошелиться на Диего Льоренте
Мавра рассадница: приметы и обряды на 16 мая
Мавра рассадница: приметы и обряды на 16 мая

В Таиланде готовятся к открытию туристического сезона

В Таиланде готовятся к открытию туристического сезона
09:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:В Таиланде за сутки не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом

В тайской провинции Краби готовятся к открытию туристических объектов, в целом по стране постепенно снимают введенные из-за карантина ограничения, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пятницу в Туристическом управлении Таиланда (TAT).

"Количество случаев коронавирусной инфекции в Таиланде с каждым днем сокращается. Всего на данный момент в стране зафиксировано 3 025 случаев, из них уже 2854 человека полностью выздоровели. 13 мая в стране не было зафиксировано ни одного нового случая заражения", - сообщили в ТАТ.

В стране постепенно снимаются ограничения, введенные в период карантина. С 1 мая большинство внутренних аэропортов уже возобновили работу. В то же время от пассажиров требуют соблюдения санитарно-эпидемиологических норм: они должны носить маски во время полета и стараться соблюдать социальную дистанцию.

"Между тем, в провинции Краби массово готовятся к открытию туристических объектов, на этой неделе был разработан соответствующий план. Губернатор Краби Китибходи Правит заявил, что речь идет о переоборудовании и восстановлении туристического сектора в рамках подготовки к новому туристическому сезону", - сказали в турофисе.

Италия откроет границы на въезд и выезд 3 июня

В ТАТ добавили, что правительство Таиланда планирует постепенно снимать ограничения и скоро объявит второй этап выхода из карантина.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда рассчитывают возобновить прием иностранных туристов в октябре, когда в стране начинается высокий сезон. Внутренний туризм восстановится в июне-июле.

В 2020 году Таиланд ожидает 14-16 млн иностранных путешественников. Годом ранее его посетили 39 млн туристов из-за рубежа, из которых 1,47 млн - россияне. Туризм играет большую роль в экономике страны, его доля составляет 11% ВВП королевства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Туристы, Таиланд, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинского не пустили на эфир к Шустеру
02 Япония начнет расследование действий ВОЗ во время пандемии
03 Визуальный тест, который раскроет суть Вашей личности
04 Очередной специальный коммерческий рейс из США вылетел в Украину
05 Как будут работать кафе и рестораны: Кабмин внес изменения в постановление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире выявили почти 100 тысяч новых заражений COVID-19
В мире выявили почти 100 тысяч новых заражений COVID-19
16 мая - в Украине отмечается День Европы
16 мая - в Украине отмечается День Европы
Минфин: Половину руководителей украинских таможен уволили
Половину руководителей украинских таможен уволили
Рецепт дня: безумно вкусная паста карбонара
Рецепт дня: безумно вкусная паста карбонара
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь