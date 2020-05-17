"Местные власти не хотели говорить правду": ведущий эпидемиолог КНР вспомнил начало эпидемии в Ухане

Новости мира:Ведущий эпидемиолог Китая признал, что власти занижали статистику по COVID-19.

Старший медицинский советник китайского правительства, эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что власти города Ухань сначала замалчивали важную информацию о масштабах вспышки коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

В то же время Чжун Наньшань отверг обвинения в недостоверности официальной статистики властей Китая по коронавирусу.

"В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале вспышки коронавируса она молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас инфицируется гораздо большее количество людей", - отметил китайский эпидемиолог.

Как отмечается, именно Наньшань, который прибыл в Ухань 18 января, через два дня публично подтвердил, что COVID-19 может передаваться от человека к человеку, в то время как власть это официально отрицала.

По его словам, подозрения возникли после того, как официальное число больных в Ухане - 41 человек - не менялось в течение десяти дней, в то время какстали уже появляться данные об инфицированных за рубежом. Чжун Наньшань заявил, что продолжал задавать вопросы местной власти, после чего они "очень неохотно" предоставили реальные данные: по состоянию на 20 января общее число случаев COVID-19 в Ухане достигло 198 человек, трое умерли. Кроме того, стало известно о заражении 13 медработников.

Как сообщалось, ранее в Китае заявили, что готовы к международному расследованию происхождения коронавируса, а китайский посол в Берлине Ву Кен полностью отверг обвинения в сокрытии происхождения вируса.

В Китае было зарегистрировано в общей сложности более 82 тысяч случаев коронавируса, из них не менее 4633 летальных, как свидетельствуют данные Национальной комиссии по здравоохранению страны. Количество новых заражений быстро возросло в конце января, что привело к закрытию городов и запрету на путешествия по всей стране.