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Карантин: власти Нидерландов продлили запрет на въезд в страну

Карантин: власти Нидерландов продлили запрет на въезд в страну
16:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Нидерланды продлили запрет на въезд гражданам третьих стран.

В Нидерландах продлили запрет на въезд гражданам третьих стран до 15 июня.

Об этом сообщается на правительственном портале Королевства Нидерланды.

"Ограничения на въезд продлены до 15 июня", - отмечается в сообщении.

Исключение делается для людей, которые постоянно проживают в Нидерландах и имеют соответствующие документы; граждан третьих стран, имеющих право на проживание в других европейских странах, имеющих долгосрочные визы (MVV), которые позволяют временно проживать в Нидерландах; лиц из третьих стран с важной функцией: в частности, медперсонала; лиц, работающих в энергетическом секторе, на нефтегазовых платформах и ветряных электростанциях; летного экипажа; дипломатов, военнослужащих, транзитных пассажирова, персонала международных и гуманитарных организаций.

Также исключение делается для людей, которые имеют веские причины посетить свою семью в Нидерландах.

По предварительному решению от 20 апреля 2020 года, запрет на въезд гражданам третьих стран действовал до 15 мая.

Как сообщалось ранее, в Нидерландах с 11 мая смягчили карантин.

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Планируется, что с 1 июня возобновят работу: общественный транспорт, театры, музеи, кинотеатры и рестораны, но с соблюдением карантинных требований.

С 1 июля откроются кемпинги, в барах, ресторанах и кафе сможет находиться уже 100 человек, при условии предварительного бронирования.

С 1 сентября будет разрешено заниматься всеми видами спорта, откроют спортзалы, сауны, казино и другие заведения.

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Нидерланды, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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