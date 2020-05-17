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На Одессчине от COVID-19 умер врач-реаниматолог

На Одессчине от COVID-19 умер врач-реаниматолог
15:04 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:На Одессчине от коронавируса умер 47-летний врач-реаниматолог городской больницы.

В Одессе от коронавируса умер 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10. В этой больнице медики ежедневно противостоят коронавирусу и спасают пациентов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

"Сегодня день начался с печального известия. В Одессе зафиксировано два летальных случая пациентов с коронавирусом.

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Ушли из жизни 74-летняя пенсионерка и 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10. В этой больнице медики ежедневно противостоят коронавируса и спасают пациентов", - написал Куцый.

По его словам, вирус остается крайне опасным. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 12 пациентов, а общее количество составляет 746 человек. Случаи зафиксированы практически во всех районах Одесской области.

Подольский район - 365; Одесса - 156; Беляевский - 71; Балтский и Измаильский районы - по 21 случая; Кодымский - 18; Белгород-Днестровский - 17; Килийский - 15; Овидиопольский -11; Черноморск и Теплодар - по 7 случаев; Окнянський - 6; Болградский и Раздельнянский - по 4 случая; Ивановский, Сиротский, Тарутинский, Ширяевский - по 3 случая; Южный, Ананьевский, Лиманский - по 2 случая; Арцизский, Березовский, Любашевский - по 1 случаю. 

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"Я обращаюсь к каждому: продолжайте соблюдать санитарные нормы, будьте сознательны и берегите себя", - подчеркнул Куцый.

Как сообщалось, по состоянию на 17 мая, в Украине COVID-19 заболело 3569 медиков и 1301 ребенок.

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Украина, Одесса, Жертвы, Медики, Врач, Коронавирус.
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