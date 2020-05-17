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ООС: оккупанты дважды нарушали режим "тишины", ранен боец ВСУ

ООС: оккупанты дважды нарушали режим "тишины", ранен боец ВСУ
13:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mil.gov.ua

Новости Украины:В Минобороны Украины дали отчет о количестве обстрелов украинских позий боевиками.

С начала суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил на подступах к Авдеевке российско-оккупационные войска дважды открывали огонь.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил задокументировано два случая открытия огня со стороны российско-оккупационных войск. Оба произошли на подступах к Авдеевке", - говорится в сообщении.

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Так, в 06.00 со стороны населенного пункта Каштановое противник открыл огонь из минометов 82-го калибра, потратив 20 боеприпасов, а также совершил несколько десятков автоматных очередей. Обстрел продолжался двадцать минут, однако уже через некоторое время после этого противник открыл огонь повторно, на этот раз выпустив две мины калибра 82 мм и введя в действие гранатометы АГС и РПГ. Украинские военные применили очередные огневые средства, чем заставили оккупантов отказаться от дальнейшего ведения огня.

Отмечается, что с начала суток один военнослужащий ВСУ получил боевое ранение и был эвакуирован с передовых позиций в военный госпиталь, где сейчас получает медицинскую помощь. Потери противника уточняются.

"По состоянию на данный момент ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинским войсками. Наши защитники пристально следят за действиями оккупантов и готовы к мгновенному реагированию на любые его провокационные действия", - отметили в Минобороны.

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Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.
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