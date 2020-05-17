В Украину спецрейсами из США, Финляндии и Кипра вернулись более 180 украинцев

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11:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГПСУ

Новости Украины:Украинский аэропорт "Борисполь" принял три рейса со 184 пассажирами.

В течение суток аэропорт "Борисполь" принял три рейса со 184 пассажирами, которые прибыли в Украину из Нью-Йорка, Ларнаки и Хельсинки.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В течение суток аэропорт "Борисполь" принял 3 пассажирских чартерных и специальных авиарейса. Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 184 человека, прибывших самолетами из Нью-Йорка, Ларнаки и Хельсинки", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что всем пассажирам был проведен температурный скрининг. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

По данным ГПСУ, все без исключения прибывшие граждане установили мобильное приложение "Дій удома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Во время паспортного контроля пограничники проверили правильность внесения прибывшими гражданами необходимой информации в мобильное приложение.

В целом за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и выезд из Украины 21,6 тыс. человек.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 17 мая зафиксировали 18 291 случай коронавирус, из них за сутки – 433. В общем 5 116 пациентов в Украине выздоровели. Умерли - 514 человек.

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Украина, Эвакуация, Коронавирус.
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